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09:25, 23 августа 2023Из жизни

Голые отдыхающие пожаловались властям на одетых

The Guardian: испанские нудисты пожаловались на туристов в плавках

Фото: Michel Porro / Getty Images

В испанской Каталонии местные нудисты пожаловались представителям властей на одетых отдыхающих. Об этом пишет The Guardian.

Федерация нудистов и натуристов Каталонии ополчилась на туристов, которые приходят на нудистские пляжи в плавках и купальниках. По словам любителей голого отдыха, такие люди вызывают у них дискомфорт.

«Раньше люди, если попадали на нудистский пляж, либо сразу уходили, либо сами раздевались догола, — заявил 56-летний ветеран движения Сегимон Ровира. — Теперь они остаются и не снимают купальники. Они не понимают, что, когда их слишком много, они доставляют нам неудобства. Им недостает уважения к окружающим».

Ровира и его единомышленники начали кампанию в защиту нудистских пляжей региона. Активисты заявили, что сами ходят только на те пляжи, где принято загорать и купаться обнаженными. Они напомнили, что в Испании можно полностью обнажаться на любых пляжах, но нудисты стараются отдыхать отдельно, чтобы не смущать посторонних.

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По словам нудистов, нередко пришлые отдыхающие отпускают в их адрес колкости, «откровенно пялятся» на женщин и делают фотографии. В испанских СМИ сложившуюся ситуацию уже окрестили «текстильным вторжением». Отмечается, что одной из ее причин стало развитие социальных сетей и популярность блогеров, которые стараются показать подписчикам места, находящиеся в стороне от традиционных туристических маршрутов.

Ранее сообщалось, что король Великобритании Карл III разрешил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета. Монарх пустил нудистов на пляж в деревне Фрайсторп, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.

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    Никита Савин
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