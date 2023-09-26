Врач назвала легкий способ стать креативнее

Короткий дневной сон позволяет мозгу отдохнуть и восстановить уровень энергии, считает терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. О влиянии дневного сна на креативность и другие способности врач рассказала «Ленте.ру».



Недостаток сна часто приводит к ухудшению концентрации, памяти и способности к обучению. Однако исправить ситуацию, по ее мнению, способен короткий дневной сон. Савельева заявила, что он помогает лучше закрепиться воспоминаниям, полученным в течение дня, улучшает усвоение информации и способность к ассоциативному мышлению, что способствует креативности.

60-90 минут нужно спать днем, чтобы стать креативнее и справляться с проблемами, прикладывая меньше усилий

Короткий сон днем позволяет мозгу восстановиться, продолжила собеседница «Ленты.ру». Это в свою очередь повышает мозговую активность для генерации новых идей.

Некоторые исследования предполагают, что короткий дневной сон может активировать правое полушарие мозга, которое отвечает за интуицию, визуальное мышление Олеся Савельева терапевт

«Однако стоит понимать, что влияние короткого дневного сна на креативность может быть индивидуальным и зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни и другие», — подвела итог Савельева.

Ранее сомнолог Кэтрин Холл рассказала о мешающих сну продуктах. Среди прочих она назвала соленую еду.