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18:17, 26 сентября 2023Забота о себе

Врач назвала легкий способ стать креативнее

Фото: Unsplash

Короткий дневной сон позволяет мозгу отдохнуть и восстановить уровень энергии, считает терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. О влиянии дневного сна на креативность и другие способности врач рассказала «Ленте.ру».
 
Недостаток сна часто приводит к ухудшению концентрации, памяти и способности к обучению. Однако исправить ситуацию, по ее мнению, способен короткий дневной сон. Савельева заявила, что он помогает лучше закрепиться воспоминаниям, полученным в течение дня, улучшает усвоение информации и способность к ассоциативному мышлению, что способствует креативности.

60-90
минут

нужно спать днем, чтобы стать креативнее и справляться с проблемами, прикладывая меньше усилий

Короткий сон днем позволяет мозгу восстановиться, продолжила собеседница «Ленты.ру». Это в свою очередь повышает мозговую активность для генерации новых идей.

Некоторые исследования предполагают, что короткий дневной сон может активировать правое полушарие мозга, которое отвечает за интуицию, визуальное мышление

Олеся Савельеватерапевт
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«Однако стоит понимать, что влияние короткого дневного сна на креативность может быть индивидуальным и зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни и другие», — подвела итог Савельева.

Ранее сомнолог Кэтрин Холл рассказала о мешающих сну продуктах. Среди прочих она назвала соленую еду.

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    Вера Владзиевская
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