В США предупредили о пересмотре помощи Украине

MWM: Запад может изменить помощь Киеву из-за провала контрнаступления

Западные державы могут изменить объем помощи Киеву из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).

«В сентябре становится все более очевидным, что может настать переломный момент в поддержке Украины из-за растущего разочарования в долгожданном наступлении ВСУ на российские позиции», — предупреждают авторы материала.

Они также отмечают, что ВСУ сталкиваются с истощением своих сил. Поэтому страны Запада могут начать все более сомневаться в необходимости помощи Украине.

Ранее эксперты MWM заявили, что российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки. В публикации отмечается, что мощное российское оружие «способно нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней».