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10:55, 26 сентября 2023Наука и техника

В США испугались мощнейшего российского оружия

MWM: российские «Корнеты» массово уничтожают лучшие западные танки

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» массово уничтожают лучшие западные танки. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что мощное российское оружие «способно нейтрализовать любую модификацию танка Leopard 2 даже с самой сильной броней».

«Танки Leopard 2, включая современные варианты Leopard 2A6, понесли серьезные потери на Украине с начала наступления украинской стороны на российские позиции в начале июня, при этом среди более старых Leopard 2A4 и Leopard 1 они были еще более внушительными», — говорится в материале.

Ранее американская газета The Wall Street Journal заметила, что американские танки M1 Abrams не помогут Вооруженным силам Украины значительно изменить ситуацию на поле боя.

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    Иван Потапов
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