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06:37, 26 сентября 2023Наука и техника

Найден способ восстановления ходьбы после повреждения спинного мозга

Science: найден способ восстановления ходьбы после повреждения спинного мозга

Фото: Stefan Kiefer / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Гарвардского университета нашли способ восстановления спинного мозга после повреждения. Исследование, опубликованное в журнале Science, показывает, что мыши, подвергнутые новой терапии, смогли снова ходить после серьезной травмы.

Суть нового метода заключается в стимуляции стремительного роста аксонов — выступов нейронов, позволяющих нервным клеткам «общаться» друг с другом. Специалисты сосредоточились на вопросе, как регенерация аксонов из определенных субпопуляций нейронов в их естественных целевых областях может привести к функциональному восстановлению после повреждения спинного мозга у мышей. Команда впервые использовала расширенный генетический анализ, что позволило выявить группы нервных клеток, которые способствуют улучшению двигательной способности после частичного повреждения спинного мозга.

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Оказалось, что восстановление происходит эффективнее, если использовать химические сигналы для привлечения и направления регенерации аксонов в целевую область в поясничном отделе спинного мозга.

Другими словами, целенаправленное лечение помогает сделать процесс восстановления ходьбы быстрее. Для этого необходимо сначала выявить и регенерировать аксоны, связанные с функциональными нарушениями нейронов, а затем определить химические вещества, привлекающие аксоны к естественным мишеням ниже травмы.

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    Елена Апазиди
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