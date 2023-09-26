69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
08:56, 26 сентября 202369-я параллель

Федор Конюхов решил повторить попытку установить мировой рекорд после неудачи

Федор Конюхов решил вновь попытаться долететь до Северного полюса на паралете

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Федор Конюхов решил повторить попытку установить мировой рекорд. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам известного российского путешественника, он вновь попытается долететь до Северного полюса на паралете после того, как в прошлый раз аналогичная попытка закончилась неудачей. Как заявил Конюхов, путешествие состоится в 2024 году.

«Да, мы сейчас готовимся, полетим летом от Земли Франца-Иосифа до Северного полюса», — заявил он.

Материалы по теме:
«Все пошло совсем не так, как хотелось» Шпионы, холодная война и две сверхдержавы: как США и СССР боролись за Арктику
«Все пошло совсем не так, как хотелось»Шпионы, холодная война и две сверхдержавы: как США и СССР боролись за Арктику
26 апреля 2023
Под черными парусами. Холод, голод и гибель капитана: как русские полярники впервые пытались покорить Северный полюс
Под черными парусами.Холод, голод и гибель капитана: как русские полярники впервые пытались покорить Северный полюс
27 января 2023
Повелитель льдов. 65 лет назад СССР спустил на воду первый в мире атомный ледокол. Как он стал символом эпохи?
Повелитель льдов.65 лет назад СССР спустил на воду первый в мире атомный ледокол. Как он стал символом эпохи?
5 декабря 2022
«Северный порог нашего дома» 40 лет назад в СССР началась самая долгая полярная экспедиция. Как ее встретила Арктика?
«Северный порог нашего дома»40 лет назад в СССР началась самая долгая полярная экспедиция. Как ее встретила Арктика?
7 ноября 2022

5 августа 2023 года Конюхов и Потапкин отправились с атомного ледокола «50 лет Победы» в направлении Северного полюса на паралете. Они собирались стать первыми людьми, достигшими региона на этом виде транспорта.

Пилотам удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных, однако продолжить путешествие помешали погодные условия, и экипаж совершил вынужденную посадку во льдах Арктики.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    ООН осудила чествования нацистов в Канаде. Что ждет страну после громкого скандала?

    Пьяный россиянин вырвал из стены почтовые ящики и разбил ими шесть машин

    Неймар высказался о конфликте с главным тренером «Аль-Хиляля»

    В Подмосковье подросток умер от резкого повышения температуры

    В Африке пожалели о приглашении ЧВК Пригожина

    Власти США затормозили уход KFC из России

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Дефицит айтишников в России оценили

    Десятки тысяч московских школьников начали учиться по-новому

    Губернатор сообщил об обстреле российского приграничного региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости