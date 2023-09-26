Федор Конюхов решил повторить попытку установить мировой рекорд после неудачи

Федор Конюхов решил вновь попытаться долететь до Северного полюса на паралете

Федор Конюхов решил повторить попытку установить мировой рекорд. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам известного российского путешественника, он вновь попытается долететь до Северного полюса на паралете после того, как в прошлый раз аналогичная попытка закончилась неудачей. Как заявил Конюхов, путешествие состоится в 2024 году.

«Да, мы сейчас готовимся, полетим летом от Земли Франца-Иосифа до Северного полюса», — заявил он.

5 августа 2023 года Конюхов и Потапкин отправились с атомного ледокола «50 лет Победы» в направлении Северного полюса на паралете. Они собирались стать первыми людьми, достигшими региона на этом виде транспорта.

Пилотам удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных, однако продолжить путешествие помешали погодные условия, и экипаж совершил вынужденную посадку во льдах Арктики.