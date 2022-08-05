Федор Конюхов вылетел к Северному полюсу за новым рекордом

Экипаж Федора Конюхова отправился к Северному полюсу на паралете за очередным рекордом

Известный путешественник Федор Конюхов вместе с профессиональным пилотом Игорем Потапкиным отправился с атомного ледокола «50 лет Победы» на паралете в направлении Северного полюса для установления нового рекорда. Об этом сообщается в Telegram-канале экспедиции.

В планы экипажа входит установление нового мирового рекорда — ранее ни один человек не добирался до Северного полюса на этом виде транспорта.

«5 августа в 15:40 экипаж Конюхов — Потапкин совершил взлет! Импровизированная взлетная полоса длиной всего 100 метров проходила вдоль ледокола "50 лет Победы" (...) Паралет сделал два круга вокруг ледокола и удалился на север», — сообщили представители путешественника.

Перед стартом Конюхов и Потапкин искали нужную по размеру льдину для старта, но долго плыли лишь в чистой воде. «Если в июне в проливах и бухтах еще есть ледяные поля, то в августе на всем протяжении от 80 до 82 градуса — чистая вода», — сообщали путешественники.

Скорость паралета будет достигать 51 километр в час. На всякий случай Конюхов и Потапкин взяли с собой дополнительный бак топлива. За полетом экипажа можно следить на интерактивной спутниковой карте Iridium 360.

Ранее Конюхов рассказал о своих планах на арктический полет и поделился мыслями о будущих поколениях путешественников.

70-летний Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, в том числе на весельной лодке, а также стал первым россиянином, который побывал на семи высочайших вершинах шести частей света и на Южном и Северном полюсах.