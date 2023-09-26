Норвегия выделит Украине 92 миллиона долларов
Норвегия выделит Украине 92 миллиона долларов на гуманитарную помощь до зимы
Норвегия до наступления зимы выделит Украине миллиард крон (более 92 миллионов долларов) на гуманитарную помощь населению. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте норвежского правительства.
«Норвегия выделяет дополнительно миллиард норвежских крон, чтобы обеспечить нуждающимся украинцам доступ к необходимой защите и жизненно важной помощи», — указали в кабмине королевства.
8 сентября глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро.