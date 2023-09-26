Норвегия выделит Украине 92 миллиона долларов на гуманитарную помощь до зимы

Норвегия до наступления зимы выделит Украине миллиард крон (более 92 миллионов долларов) на гуманитарную помощь населению. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте норвежского правительства.

«Норвегия выделяет дополнительно миллиард норвежских крон, чтобы обеспечить нуждающимся украинцам доступ к необходимой защите и жизненно важной помощи», — указали в кабмине королевства.

8 сентября глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал новый пакет военной и гуманитарной помощи Украине на 400 миллионов евро.