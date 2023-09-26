Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:46, 26 сентября 2023Бывший СССР

На Украине описали внимание мира к стране фразой «мы не в топе»

Экс-глава МИД Украины Климкин: страна «не в топе» с точки зрения внимания
Павел Климкин

Павел Климкин. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что страна «не в топе» с точки зрения внимания мирового сообщества. Об этом он рассказал украинскому изданию LIGA.

«Мы не в топе с точки зрения внимания», — сказал Климкин. По его словам, Украина стала одним из трех-четырех вопросов мировой политики. Экс-глава МИД подчеркнул, что это не тема номер один с большим отрывом.

Как отметил Климкин, в прошлом году украинская сторона привыкла, что все начинали день с «кофе и мысли об Украине», но сейчас уже не так и это факт. Он назвал это основным вызовом. Люди, работающие с Киевом, начинают смотреть «налево и направо», добавил бывший министр.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что все больше западных стран видят бесперспективность поставок оружия Киеву и продолжения украинского конфликта. Это дает надежду на мирные переговоры, уточнил он.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности теракта на «Северных потоках»

    Синоптик назвал москвичам дату пика последнего тепла в сентябре

    Вице-премьер Армении назвал число прибывших в республику жителей Карабаха

    Назван способ избавиться от плодовых мушек в квартире

    Путин сделал гвардейскими вертолетный полк и общевойсковую армию

    Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав»

    Канцлера ФРГ обвинили в сокрытии планов США по подрыву «Северных потоков»

    Серена Уильямс высмеяла фото Ким Кардашьян в бикини с ракеткой в руках

    Согласованы даты визита Путина в Китай

    Названа самая бесполезная каша

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости