На Украине описали внимание мира к стране фразой «мы не в топе»

Экс-глава МИД Украины Климкин: страна «не в топе» с точки зрения внимания

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин признал, что страна «не в топе» с точки зрения внимания мирового сообщества. Об этом он рассказал украинскому изданию LIGA.

«Мы не в топе с точки зрения внимания», — сказал Климкин. По его словам, Украина стала одним из трех-четырех вопросов мировой политики. Экс-глава МИД подчеркнул, что это не тема номер один с большим отрывом.

Как отметил Климкин, в прошлом году украинская сторона привыкла, что все начинали день с «кофе и мысли об Украине», но сейчас уже не так и это факт. Он назвал это основным вызовом. Люди, работающие с Киевом, начинают смотреть «налево и направо», добавил бывший министр.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что все больше западных стран видят бесперспективность поставок оружия Киеву и продолжения украинского конфликта. Это дает надежду на мирные переговоры, уточнил он.