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15:32, 26 сентября 2023Россия

Россиянка нашла в лесу брошенного новорожденного мальчика

РЕН ТВ: жительница Омской области нашла брошенного новорожденного в лесу

Фото: Unsplash

Жительница Омской области нашла брошенного новорожденного мальчика в лесу недалеко от села Одесское. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что россиянка, проходя по улице, услышала детский плач. Она пошла на звук и заметила в зарослях деревьев новорожденного.

«На животе ребенка были видны следы оборванной, не завязанной пуповины», — пояснил источник.

Жительница Омской области позвала на помощь прохожего мужчину. Тот завернул младенца в куртку и вызвал бригаду медиков. Малыша доставили в областную клиническую больницу.

Выяснилось, что мальчик родился доношенным. Сотрудники правоохранительных органов начали разыскивать его мать. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре новорожденного обнаружили в подъезде возле мусоропровода.

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    Анна Щербакова
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