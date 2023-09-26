Россиянка нашла в лесу брошенного новорожденного мальчика
Жительница Омской области нашла брошенного новорожденного мальчика в лесу недалеко от села Одесское. Об этом рассказал РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник отметил, что россиянка, проходя по улице, услышала детский плач. Она пошла на звук и заметила в зарослях деревьев новорожденного.
«На животе ребенка были видны следы оборванной, не завязанной пуповины», — пояснил источник.
Жительница Омской области позвала на помощь прохожего мужчину. Тот завернул младенца в куртку и вызвал бригаду медиков. Малыша доставили в областную клиническую больницу.
Выяснилось, что мальчик родился доношенным. Сотрудники правоохранительных органов начали разыскивать его мать. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре новорожденного обнаружили в подъезде возле мусоропровода.