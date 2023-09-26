Стало известно о желании России вернуться в СПЧ ООН

BBC: Россия попросила поддержки для возвращения в СПЧ ООН

Россия пожелала вернуться в Совет ООН по правам человека (СПЧ). Об этом стало известно BBC, которая ссылается на копию документа, где Москва просит членов организации о поддержке.

В документе говорится, что по возвращении Россия стремится найти адекватные решения вопросов прав человека и не допустить превращения Совета в инструмент, служащий политической воле одной группы стран. Кроме того, планируется продвигать принципы сотрудничества и укрепления конструктивного диалога в Совете.

На следующих выборах, которые состоятся 10 октября, Россия будет бороться с Албанией и Болгарией за два места в совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.

Ранее СПЧ ООН запланировал отслеживать нарушения прав человека в России. За инициативу проголосовали 17 членов Совета, против высказалось 6, оставшиеся 24 воздержались.