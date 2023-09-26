В Госдуме дали россиянам совет к началу осеннего призыва в армию

Депутат Швыткин призвал россиян не бояться срочной службы в армии

Призывники не должны бояться срочной службы в армии, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» депутат поделился с россиянами рекомендациями по прохождению службы.

«Совет один — идти по повестке в военный комиссариат, быть законопослушными и понимать, что защита Родины — святая обязанность каждого гражданина нашей страны», — сказал он.

Также, по словам Швыткина, молодым людям нужно постепенно «уходить из-под маминой юбки» и становиться самостоятельными.

Из вчерашних юнцов по возращению с армии они действительно превратятся в настоящих мужчин Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

«Нужно готовиться к распорядку дня и переносить все тяготы и лишения, потому что прохождение воинской службы связано с трудностями. Неслучайно у нас в уставе написано: "стойко переносить тяготы и лишения военной службы". Все должны это понимать и осознанно идти в Вооруженные силы Российской Федерации. Никоим образом не бояться, а понимать, что это обязанность», — заявил депутат.

Я могу с уверенностью говорить об этом, потому что мой сын является офицером и в настоящее время выполняет задачи, связанные с риском для жизни по защите национальных интересов нашей страны Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее Швыткин сообщил, что отправка срочников в зону украинского конфликта не планируется.

Осенняя призывная кампания начнется 1 октября и завершится 31 декабря 2023 года. Количественно призыв будет такой же, как весной 2023 года.