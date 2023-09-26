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17:31, 26 сентября 2023Среда обитания

Четыре категории россиян предложили освободить от налога со сдачи жилья

Депутат Федоров предложил освободить от налога со сдачи жилья лиц старше 70 лет
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Четыре категории россиян предложили освободить от уплаты налога с дохода, который получен от сдачи жилой недвижимости. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо автора инициативы, депутата Государственной думы Евгения Федорова, главе Минтруда Антона Котякова.

Федоров напомнил, что сдающие в аренду жилые помещения россияне должны уплачивать налог на доходы физлиц в размере 13 процентов. При этом он отметил, что самозанятые граждане имеют льготу и платят лишь четыре процента от дохода при сдаче жилья физическим лицам и шесть процентов — юридическим. Депутат попросил министра рассмотреть вопрос об освобождении от уплаты налога со сдачи комнаты, квартиры или дома лиц в возрасте старше 70 лет, либо тех, кто имеет на иждивении трех или более детей, либо имеющего на иждивении ребенка-инвалида, либо ветеранов боевых действий.

В августе с идеей освободить пенсионеров от уплаты налога при сдаче жилья в аренду выступил вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов.

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    Полина Кислицына
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