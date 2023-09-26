Четыре категории россиян предложили освободить от налога со сдачи жилья

Депутат Федоров предложил освободить от налога со сдачи жилья лиц старше 70 лет

Четыре категории россиян предложили освободить от уплаты налога с дохода, который получен от сдачи жилой недвижимости. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо автора инициативы, депутата Государственной думы Евгения Федорова, главе Минтруда Антона Котякова.

Федоров напомнил, что сдающие в аренду жилые помещения россияне должны уплачивать налог на доходы физлиц в размере 13 процентов. При этом он отметил, что самозанятые граждане имеют льготу и платят лишь четыре процента от дохода при сдаче жилья физическим лицам и шесть процентов — юридическим. Депутат попросил министра рассмотреть вопрос об освобождении от уплаты налога со сдачи комнаты, квартиры или дома лиц в возрасте старше 70 лет, либо тех, кто имеет на иждивении трех или более детей, либо имеющего на иждивении ребенка-инвалида, либо ветеранов боевых действий.

В августе с идеей освободить пенсионеров от уплаты налога при сдаче жилья в аренду выступил вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов.