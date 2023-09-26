Патрушев высказался о перспективах разрешения украинского кризиса

Патрушев: перспективы разрешения украинского кризиса не просматриваются

Перспективы разрешения украинского кризиса на сегодняшний день не просматриваются. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказался в ходе российско-египетских консультаций в Каире, сообщает «Российская газета».

По его словам, в Москве поддерживают позицию Египта и ряда других африканских государств о посредничестве в урегулировании украинского кризиса, однако он скептически оценил перспективы подобного разрешения конфликта.

«Украине не позволят пойти на заключение мирного соглашения и будут по-прежнему использовать ее в качестве орудия против России», — заявил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев обвинял Запад в ведении гибридной войны против РФ с помощью Украины, используя ситуацию в республике как «одно из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире».