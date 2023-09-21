Патрушев заявил о ведении гибридной войны против России

Патрушев заявил, что Запад ведет против России гибридную войну с помощью Украины

Запад ведет гибридную войну против России с помощью Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

«В настоящее время англосаксы, НАТО и их приспешники развязали против нашей страны гибридную войну с целью подорвать ее суверенитет и территориальную целостность, используя ситуацию на Украине в качестве одного из основных средств военного и экономического истощения России, снижения ее влияния в мире», — сказал он.

По его словам, это проходит с массированным информационным воздействием со стороны спецслужб западных государств для дискредитации российского руководства, органов государственной власти и Вооруженных сил страны. Для противодействия этому нужно применять дополнительные меры по нейтрализации угроз общественно-политической стабильности в регионах России, подытожил Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза рассказал о попытке сорвать международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в России. Он уточнил, что конференция проходила 23-25 мая, в ней участвовали делегации из 101 страны и 6 международных организаций.