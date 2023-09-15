Патрушев заявил о попытке Запада сорвать конференцию по безопасности в России

Патрушев: послы США и Англии пытались сорвать встречу по безопасности в России

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что послы США, Англии и Франции в стране пытались сорвать международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом он высказался в статье для журнала «Разведчик», опубликованной на сайте Службы внешней разведки.

Конференция проходила в России с 23 по 25 мая нынешнего года, в ней участвовали делегации из 101 страны и 6 международных организаций. По утверждению Патрушева, послы вышеуказанных стран пытались заставить ее участников отказаться от поездки в Россию.

«Такие враждебные действия ни для кого не стали неожиданностью. Запад не признает форматы, организованные без его лидирующей роли, а также двустороннее и многостороннее взаимодействие, основанное на равенстве и международном праве», — написал секретарь Совбеза.

В этой же статье Патрушев указал на готовность США рисковать войсками других государств НАТО вместо своих.

