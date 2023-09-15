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10:27, 15 сентября 2023Мир

В России заявили о готовности США рисковать войсками других стран НАТО

Патрушев указал на готовность США отправить на убой войска других стран НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал на готовность США рисковать войсками других государств НАТО вместо своих. Об этом говорится в его статье в российском журнале «Разведчик».

«Замечу, что на практике натовские армии для Америки также являются колониальными. При необходимости Вашингтон легко отправит на убой войска других стран — членов альянса, не рискуя жизнями представителей исключительного американского народа», — заявил Патрушев.

По его словам, непрерывное расширение Североатлантического альянса фактически дает Соединенным Штатам возможность лишать самостоятельности другие государства. Секретарь Совбеза также отметил, что годами члены военно-политического блока говорят о приверженности миру, при этом угрожая войной любой стране, не согласной с политикой Вашингтона.

«Военная мощь НАТО используется для сохранения западной гегемонии, экономического закабаления, политического давления на государства, не представляющие для альянса военной угрозы», — уверен Патрушев. Он напомнил, что за семь десятилетий члены альянса стали участниками более 200 военных конфликтов.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что Соединенные Штаты с целью сохранения мнимой гегемонии расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам Китая и России.

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    Варвара Кошечкина
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