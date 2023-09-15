В России заявили о готовности США рисковать войсками других стран НАТО

Патрушев указал на готовность США отправить на убой войска других стран НАТО

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев указал на готовность США рисковать войсками других государств НАТО вместо своих. Об этом говорится в его статье в российском журнале «Разведчик».

«Замечу, что на практике натовские армии для Америки также являются колониальными. При необходимости Вашингтон легко отправит на убой войска других стран — членов альянса, не рискуя жизнями представителей исключительного американского народа», — заявил Патрушев.

По его словам, непрерывное расширение Североатлантического альянса фактически дает Соединенным Штатам возможность лишать самостоятельности другие государства. Секретарь Совбеза также отметил, что годами члены военно-политического блока говорят о приверженности миру, при этом угрожая войной любой стране, не согласной с политикой Вашингтона.

«Военная мощь НАТО используется для сохранения западной гегемонии, экономического закабаления, политического давления на государства, не представляющие для альянса военной угрозы», — уверен Патрушев. Он напомнил, что за семь десятилетий члены альянса стали участниками более 200 военных конфликтов.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что Соединенные Штаты с целью сохранения мнимой гегемонии расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, приближая ее к границам Китая и России.