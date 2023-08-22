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09:46, 22 августа 2023Мир

В Совбезе обвинили США в приближении военной инфраструктуры к границам России

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: США приближают военную инфраструктуру к России

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Соединенные Штаты с целью сохранения мнимой гегемонии расширяют свою военную инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), приближая ее к границам Китая и России, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.

Комментируя свою точку зрения в ходе совещания по безопасности Дальнего Востока России, он указал, что Вашингтон продолжает провоцировать нестабильность в АТР, а также бесцеремонно расширяет военную структуру. Патрушев также напомнил о появлении военно-политического блока AUKUS (альянс Австралии, Великобритании и США в сфере безопасности).

По словам секретаря Совбеза РФ, США рассматривают возможность поставок оружия Тайваню и создания нового союза «тихоокеанской четверки» США — Япония — Австралия — Филиппины.

Ранее сообщалось, что США задумали испытывать гиперзвуковое оружие в Австралии.

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    Варвара Кошечкина
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