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03:05, 26 сентября 2023Из жизни

Студент разработал симулятор пениса для начинающих хирургов

Студент из Великобритании создал симулятор пениса для обучения хирургов-урологов

Фото: Unsplash

В Великобритании студент-медик помог разработать симулятор пениса для обучения начинающих хирургов. Об этом сообщается в пресс-релизе Королевского колледжа Лондона.

Студент-бакалавр Цзы Си Ван в сотрудничестве с профессторами Каваи Родом и Антонией Понтики из Института биомедицинской инженерии и визуальных наук создал симулятор для хирургов-урологов, которые готовятся к операциям по установке имплантатов полового члена. В проекте также участвовала компания Boston Scientific, занимающаяся производством медицинских имплантатов.

Тренировочный симулятор был сконструирован в соответствии с предоперационными снимками компьютерной томографии пациента, которому требовалась установка имплантата. Для изготовления использовали силиконовые формы и 3D-принтер.

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Создатели симулятора надеются, что благодаря низкой стоимости подобные приспособления станут общедоступной и этичной заменой использованию трупов для подготовки к операциям.

Ранее сообщалось, что порноактер из США сломал пенис во время съемок, в результате чего его орган уменьшился на несколько сантиметров. Сразу после травмы мужчина потерял больше полулитра крови.

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    Алиса Дмитриева
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