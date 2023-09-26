Пенсионерка родила близнецов в 59 лет ради избавления от одиночества

В Китае 59-летняя женщина родила близнецов, чтобы оживить свой дом

В Китае 59-летняя пенсионерка родила дочерей-близнецов, чтобы избавиться от одиночества. Об этом сообщает South China Morning Post.

У женщины по фамилии Ван есть взрослый сын, который воспитывает дочь и навещает родителей лишь один или два раза в год. Без него Ван и ее муж страдали от одиночества. Им казалось, что их дом стал пустым и безжизненным, и они решили его оживить.

Для этого Ван прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения стоимостью более 100 тысяч юаней (1,3 миллиона рублей), успешно забеременела и родила двух здоровых дочерей.

Пенсионерка отметила, что планирует вырастить девочек самостоятельными, чтобы к восьми годам они могли сами справляться с домашними делами. При этом она утверждает, что она и ее муж накопили достаточно денег, чтобы содержать детей до 20 лет.

Пользователи китайских соцсетей осудили Ван за решение завести детей в пожилом возрасте. «Может ли у человека в возрасте 60 лет быть достаточно энергии для воспитания маленького ребенка? Я в этом сомневаюсь», — пишет один человек. Некоторые комментаторы заявили, что в случае, если Ван и ее муж серьезно заболеют, заботиться о близнецах придется их сыну.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании рассказала о своем опыте длительного грудного вскармливания. Журналистка Элисон Ярроу призналась, что до сих пор кормит четырехлетнего сына грудью и не собирается прекращать, несмотря на то, что об этом думают другие люди.