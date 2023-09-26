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08:44, 26 сентября 2023Россия

В Петербурге исчезли два семиклассника

РЕН ТВ: в Санкт-Петербурге два семиклассника пропали после ухода в школы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге два семиклассника пропали после ухода в школы. Об их исчезновении стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, 14-летний подросток утром 25 сентября отправился в школу №444 и до сих пор не вернулся. В прошлом родители школьника уже сталкивались с подобными инцидентами.

Источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, пояснил, что мальчик состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, в тот же день 15-летний подросток ушел в школу №491. После этого он на связь с родственниками не выходил. Ранее со школьником такого не происходило.

13 сентября сообщалось, что в Нижегородской области 13-летняя школьница сбежала из дома и пропала. Мать и отец девочки допустили, что ее могли украсть родственники-цыгане, чтобы насильно выдать замуж без их согласия.

Сотрудники полиции и волонтеры подключились к ее поискам.

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    Анна Щербакова
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