Восемь человек угодили в больницу после сильной турбулентности во время полета

Восемь человек пострадали от сильной турбулентности на рейсе JetBlue Airways

Восемь человек, среди которых семь пассажиров и один член экипажа, угодили в больницу после сильной турбулентности во время полета. Об этом пишет агентство Reuters.

Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 25 сентября, на рейсе авиакомпании JetBlue Airways из Гуаякиля (Эквадор) в Форт-Лодердейл (США). Несмотря на жесткую тряску, пилоты приняли решение следовать в аэропорт назначения.

Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших после приземления встретили врачи и оказали им первую помощь. После этого людей доставили в медучреждение для более детального обследования и лечения.

Расследованием инцидента уже занялось Федеральное управление гражданской авиации США. «JetBlue будет работать над поддержкой наших клиентов и членов экипажа», — заявил представитель перевозчика. — Самолет этого рейса выведен из эксплуатации для проверки».

Ранее в сентябре стало известно, что житель Хакасии напился, сообщил о минировании самолета и угодил в тюрьму. Инцидент произошел в пассажирском лайнере, летевшем из Новосибирска в Красноярск.