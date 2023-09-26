Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:05, 26 сентября 2023Путешествия

Восемь человек угодили в больницу после сильной турбулентности во время полета

Восемь человек пострадали от сильной турбулентности на рейсе JetBlue Airways

Фото: Mike Segar / Reuters

Восемь человек, среди которых семь пассажиров и один член экипажа, угодили в больницу после сильной турбулентности во время полета. Об этом пишет агентство Reuters.

Непредвиденная ситуация произошла в понедельник, 25 сентября, на рейсе авиакомпании JetBlue Airways из Гуаякиля (Эквадор) в Форт-Лодердейл (США). Несмотря на жесткую тряску, пилоты приняли решение следовать в аэропорт назначения.

Материалы по теме:
Поклоняются Трампу и верят в инопланетян. Россиянин отправился в путешествие по Техасу. Что его там удивило?
Поклоняются Трампу и верят в инопланетян.Россиянин отправился в путешествие по Техасу. Что его там удивило?
25 октября 2021
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства. Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
Бомжи, заоблачные цены и самоубийства.Что удивило россиянку в Калифорнии и стоит ли туда ехать туристу?
3 ноября 2021

Отмечается, что посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших после приземления встретили врачи и оказали им первую помощь. После этого людей доставили в медучреждение для более детального обследования и лечения.

Расследованием инцидента уже занялось Федеральное управление гражданской авиации США. «JetBlue будет работать над поддержкой наших клиентов и членов экипажа», — заявил представитель перевозчика. — Самолет этого рейса выведен из эксплуатации для проверки».

Ранее в сентябре стало известно, что житель Хакасии напился, сообщил о минировании самолета и угодил в тюрьму. Инцидент произошел в пассажирском лайнере, летевшем из Новосибирска в Красноярск.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые подробности теракта на «Северных потоках»

    Захарова призвала США ответить на расследование о подрыве «Северных потоков»

    В московском СИЗО у арестанта нашли пропитанную наркотическим веществом бумагу

    Синоптик назвал москвичам дату пика последнего тепла в сентябре

    Вице-премьер Армении назвал число прибывших в республику жителей Карабаха

    Назван способ избавиться от плодовых мушек в квартире

    Путин сделал гвардейскими вертолетный полк и общевойсковую армию

    Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав»

    Канцлера ФРГ обвинили в сокрытии планов США по подрыву «Северных потоков»

    Серена Уильямс высмеяла фото Ким Кардашьян в бикини с ракеткой в руках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости