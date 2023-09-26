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05:07, 26 сентября 2023Россия

В Госдуме дали россиянам совет по борьбе с поборами в школах

Депутат Лантратова допустила обращения в Госдуму из-за поборов в школах

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Принудительные сборы на нужды школы незаконны, напомнила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. В разговоре с «Лентой.ру» она подсказала родителям российских школьников способы борьбы с поборами в учебных заведениях.

«Если родители сталкиваются с подобным, то сначала можно просто написать заявление директору школы с просьбой объяснить, что это за суммы, на каком основании их требуют и на что планируют потратить. Один экземпляр надо обязательно сохранить себе», — рассказала депутат.

Также, по словам Лантратовой, можно обратиться в Департамент образования или Рособрнадзор.

«Обращение не должно быть анонимным, такие жалобы не рассматривают. Копию обращения — сохранить. О результатах рассмотрения обращения ответят в течение месяца. Если найдут нарушения, директора оштрафуют», — добавила она.

В крайнем случае можно обратиться в прокуратуру. Но от родителей знаю, что заявления директору бывает достаточно

Яна Лантратовапервый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению

Также можно обратиться с запросом к депутатам Госдумы, сенаторам и представителям региональных парламентов, сообщила парламентарий.

«Что касается добровольных пожертвований, то они не запрещены. Состоятельные родители зачастую дарят школам различную технику или помогают с ремонтом, чтобы сделать обучение детей более комфортным. Но это не является обязательным и необходимым», — заключила депутат.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также напомнила, что школьные поборы в учебных заведениях незаконны. При этом она отметила, что организационные сборы, например на празднование выпускного, возможны.

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    Алена Шевченко
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