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10:56, 5 сентября 2023Россия

В Госдуме назвали незаконными школьные поборы

Депутат Бессараб назвала школьные поборы незаконными

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Школьные поборы в российских школах незаконны. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Несмотря на все запреты, поборы до сих пор существуют. Они не в такой степени, как были лет пять-шесть назад, но вместе с тем еще до конца себя не изжили. Школы умудряются через родительские комитеты собирать деньги на замену штор, на небольшой ремонт и так далее. Это недопустимо», — рассказала депутат.

При этом парламентарий отметила, что организационные сборы, например на празднование выпускного, возможны. «Вполне логично, что родители собирают на это средства», — добавила она.

Ранее аналитики подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу. Так, в августе 2023 года минимальный набор школьника из рюкзака, тетрадей, альбома, ручек, карандашей и фломастеров обошелся родителям в среднем в пять тысяч рублей.

При этом средняя стоимость базового набора школьной одежды для девочки, по оценкам аналитиков, составила 31 тысячу рублей, а для мальчика — 24 тысячи рублей.

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    Алена Шевченко
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