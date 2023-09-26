Дачников предупредили об опасности отсутствия подготовки участка к зиме

МЧС: оставленный на даче мусор повышает риск пожара

Оставленный на даче перед зимой мусор повышает риск возникновения пожара. Об этом и других опасных последствиях отсутствия подготовки участка к зиме россиян предупредило МЧС в своем Telegram.

Специалисты настоятельно порекомендовали осенью убирать не только урожай, но и мусор, и любые горючие отходы с дачи, чтобы избежать возможных возгораний. Помимо этого, они напомнили о необходимости перекрыть подачу газа в доме, а также обесточить его и другие постройки на участке.

Баллоны с газом они посоветовали разместить в удаленной пристройке, повесив на нее табличку с надписью «Осторожно, газ!». Наконец, представители ведомства подчеркнули, что пути к участку и водоисточникам всегда должны быть свободными для того, чтобы по ним в случае необходимости могла проехать пожарная техника.

Ранее дачников предупредили об опасности неубранной с газона скошенной травы.