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19:54, 26 сентября 2023Силовые структуры

Наказание фигурантам уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» оставили в силе

Суд оставил в силе наказание для виновных по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Начало событий в новости Суд начал рассмотрение апелляций по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кемеровский областной суд оставил в силе основное наказание после апелляционных жалоб осужденных по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Дополнительное наказание для экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой и руководителя «ИСК "Ресурс"» Никиты Чередниченко было изменено. Вместо ограничения свободы после отбывания срока осужденным запрещено покидать место проживания без согласия надзорных органов. Кроме того, обращение взыскания на их имущество было отменено, а арест до выплаты назначенного штрафа остался в силе.

Жалоба на приговор Центрального районного суда Кемерова от 20 декабря 2021 года поступила со стороны Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, Никиты Чередниченко и главы инспекции Госстройнадзора Светланы Шенгерей. Дело рассматривал Кемеровский областной суд.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Причиной стало короткое замыкание. В результате происшествия пострадало около 250 человек, 60 из которых не выжили.

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    Олеся Мицкевич
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