Восстановлена хронология пожара с 60 погибшими в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово

Восстановлена хронология пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 60 человек

Пожар в кемеровской «Зимней вишне», в результате которого пять лет назад погибли 60 человек, начался в 15:59. Посетители, заметившие огонь в первые минуты, успели спастись, после чего четвертый этаж торгово-развлекательного комплекса (ТРК) наполнил едкий дым, отрезавший людей в двух точках — в одном из кинозалов и возле заблокированного эвакуационного выхода. Это следует из анализа записей с камер видеонаблюдения, воспоминаний и показаний очевидцев, которые изучил корреспондент «Ленты.ру».

Пожар начался в 15 часов 59 минут. Под потолком «Зимней вишни» произошло короткое замыкание, из-за которого оплавилась одна из ламп, висевших над ямой с поролоновыми кубиками в батутной зоне детского активити-парка «Круча». Капли горящего пластика подожгли кубики, пламя стало быстро разгораться в яме, где в этот момент находились дети.

«Мельком обернулась, и... Подумала, что мне просто показалось, будто бы я увидела огонь. Потом еще раз обернулась и увидела, что это реально огонь! Он очень быстро распространялся», — рассказала «Ленте.ру» Катарина Легенза, которая была инструктором в активити-парке и следила за детьми на веревочной трассе в момент начала пожара.

Я не могла даже представить, что поролоновые кубики могут так гореть Катарина Легенза очевидица пожара

Катарина крикнула напарнице, чтобы та бежала искать огнетушитель или воду, а сама вместе с другим коллегой Сергеем бросилась вытаскивать детей из ямы. Катарина и Сергей успели вытащить троих находившихся там детей. К этому моменту потушить яму своими силами было уже невозможно. Катарина побежала к веревочной трассе, где были другие дети, и стала снимать их оттуда. Она успела вывести всех из этой зоны, после чего помогала эвакуировать остальных посетителей.

Никто не остановил показ фильмов, когда начался пожар

По записям с камер видеонаблюдения видно, что в первые 45 секунд после возгорания люди, находящиеся в активити-парке и рядом с ним, замечают огонь и покидают этаж. В итоге всем им удалось спастись. Но в коридоре между кинозалами еще никто не знал о происходящем: они спокойно сидели на диванах или прогуливались в ожидании сеанса. Всего в «Зимней вишне» было три кинозала — синий, желтый и красный.

На 51-й секунде первый человек предупредил находящихся в синем кинозале зрителей, но никто не остановил показ фильма ни здесь, ни в двух других залах. Люди еще какое-то время смотрели кино. Из-за громкого звука зрители долго не слышали, что им кричит билетерша.

Уже через минуту после начала пожара батутную зону активити-парка полностью заволокло дымом, но в зону кинотеатра он еще не проник. Еще через 22 и 26 секунд соответственно люди начали выбегать из синего и желтого кинозалов.

Люди в красном зале из-за густого дыма решили закрыть дверь и ждать спасателей

Через 1 минуту и 30 секунд после возгорания, в 16:01, дым дошел до дверей ближайшего к очагу красного кинозала. Билетерша оповестила зрителей о случившемся, но за ней никто не выходил. Позже зрители выглянули из красного зала, но из-за плотного дыма и громких звуков продолжавшегося фильма они не увидели и не услышали людей, идущих к эвакуационным лестницам. Пятеро находившихся на сеансе мужчин приняли решение закрыть дверь, чтобы дым не попал внутрь, и ждать спасателей.

Некоторые дети начали звонить родителям и говорить, что не могут выйти из кинотеатра. Так распространилась версия, что кто-то закрыл зал снаружи.

Более 20 человек оказались у запертого эвакуационного выхода и погибли

В течение следующих трех с половиной минут из двух других кинозалов все эвакуировались. Западная эвакуационная лестница была забита людьми, и кто-то стал направлять всех налево, к юго-западной аварийной лестнице, но ведущая к ней дверь оказалась закрытой.

23 человека погибли у запертой двери на юго-западную лестницу

Александр Ананьев находился на первом этаже ТРК, когда ему позвонила дочь из красного кинозала. Попасть к детям не получалось — в коридоре было уже нечем дышать. В 16:07-16:09 он попытался выбить окно на западной лестнице на уровне третьего этажа, чтобы развернуть воздушный поток и опять попробовать пробиться к дочерям (получилось у него или нет — данные разнятся). Затем спустился вниз, чтобы встретить и проводить на четвертый этаж пожарных.

Первые пожарные подъехали в ТРК спустя 13 минут после возгорания

Первое звено пожарных подъехало к «Зимней вишне» только в 16:12, спустя 13 минут после возгорания. На записи с камер видно, что Ананьев встретил звено Сергея Генина на улице. Он просил спасти детей, застрявших на четвертом этаже, но пожарные пошли за охранником, который повел их тушить очаг возгорания.

Пожарные прошли через весь торговый центр, поднялись по юго-восточной лестнице к закрытому эвакуационному выходу на четвертом этаже, попытались его вскрыть, но, так и не сумев этого сделать, двинулись обратно тем же путем.

Чтобы оценить, как долго люди могли выжить в тех условиях, проводилось несколько исследований. По самой пессимистичной оценке, возле закрытой аварийной юго-западной двери люди могли выжить до 16:08:10, по наиболее оптимистичной — до 16:22, уже находясь без сознания. В кинозале — до 16:23:30 и 16:47 соответственно.

Жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 60 человек, большая часть из них — дети. Было возбуждено четыре уголовных дела в отношении пятнадцати фигурантов. Сейчас в суде продолжается рассмотрение четвертого дела, обвиняемыми по которому проходят бывший глава регионального МЧС Александр Мамонтов и его подчиненный, бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Григорий Терентьев.

Первые приговоры по делу о пожаре были вынесены осенью 2021 года. Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок была осуждена на 13 лет и 6 месяцев, директор компании «Системный интегратор», обслуживавшей противопожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко получил 6 лет и 6 месяцев заключения, его подчиненный, инженер Александр Никитин, который отключил сигнализацию 19 марта 2018 года, — 5 лет и 6 месяцев.

