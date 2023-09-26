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11:26, 26 сентября 2023Мир

Польское следствие установило принадлежность упавшей в прошлом году ракеты

Rzeczpospolita: следователи Польши считают упавшую в 2022 году ракету украинской

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польское следствие установило, что упавшая в ноябре прошлого года в Польше ракета принадлежала Украине. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

«Несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны украинской стороны, которая пока не предоставила Польше никаких данных, следователи категорично исключают возможность того, что ракета могла быть выпущена из России», — пишут авторы материала.

Дополнительно сообщается, что Национальная прокуратура Польши получила заключение об инциденте, доказывающим выпуск ракеты с территории Украины. Однако документ носит секретный характер и пока не может быть обнародован.

15 ноября прошлого года польское радио ZET сообщило, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. После инцидента президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета, упавшая на территории Польши, вероятно, принадлежит ПВО Украины. С аналогичным утверждением выступил президент США Джо Байден.

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    Максим Габриелян
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