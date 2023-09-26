В Европе пожаловались на нечестную торговлю с Китаем

Politico: Китай не дает торговым компаниям из Евросоюза вести бизнес в КНР

Китай не дает торговым компаниям из Евросоюза вести бизнес в КНР, поэтому Брюссель ведет жесткие переговоры с Пекином, считая подобные меры недобросовестной торговой практикой. О таких жалобах сообщают обозреватели Politico.

«В недавнем отчете Европейская торговая палата в Китае выразила тревогу по поводу ограничений доступа на рынок Китая и нормативных барьеров в китайском железнодорожном секторе, назвав их серьезной проблемой для предприятий, желающих инвестировать в железнодорожную отрасль Китая», — сказано в публикации.

Отмечается, что для ЕС нечестная практика означает ощутимый торговый дефицит, который, по подсчетам европейской стороны, уже достиг 400 миллиардов евро, и это заставляет ЕС вводить дополнительные ограничения и тарифы на китайские товары.

Ранее МИД Китая заявил, что Евросоюз должен не обвинять КНР в возникновении дисбаланса в торговле и ему следовало бы снять экспортные ограничения, чтобы решить данную проблему.