В Госдуме оценили идею бесплатно отдавать продукты пенсионерам

Депутат Лантратова: полки с бесплатными продуктами поддержат пенсионеров

В магазинах могли бы появиться социальные полки для пенсионеров, чтобы они бесплатно получали продукты. Эту идею оценила первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») пишет АГН «Москва» со ссылкой на парламентария.

Бесплатная раздача продуктов с истекающим сроком годности может хорошо поддержать не только для пожилых россиян, но и социально уязвимые категории населения, считает Лантратова. Такая практика существует в некоторых стран, поэтому нужно мотивировать российских предпринимателей создавать полки для пенсионеров. Например, это можно сделать с помощью налоговой преференции, отметила депутат.

Помогать пенсионерам за счет почти просроченных продуктов предложили сотрудники Финансового университета при правительстве. По их мнению, власти не должны ограничиваться индексацией пенсий для повышения уровня жизни пожилых людей. Помимо этого, нужно организовать в магазинах «социальные полки», куда выставлялись бы товары с истекающим сроком годности по низкой цене или вообще бесплатно. Это позволит эффективнее использовать продукты питания и не приведет к росту расходов на пожилых людей, отметили авторы проекта.

Вторым способом поддержать пожилых россиян эксперты назвали введение раздела «социальные товары» в маркетплейсах, где пенсионеры могли приобретать товары с бесплатной доставкой при помощи карты льготника. Однако этот вариант потребует затрат от государства для компенсации расходов электронным торговым площадкам.

Ранее Партия пенсионеров представила свое решение для сдерживания роста цен в стране. Одним из способов решения ситуации в партии видят возвращение карточек на еду. В организации призвали запустить проект Минпромторга по субсидированию самых бедных домохозяйств в части потребления отечественных продуктов. «По этому проекту денежные средства будут перечисляться на специальные карты граждан, которые они могут потратить только на товары отечественного производства», — отмечают авторы идеи.