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11:18, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве признали поражение места сборки украинских ракет

СНБО Украины: российские военные поразили место сбора ракет ВСУ
СюжетРоссийские войска

Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Российские военные поразили производство украинских ракет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — признался Данилов.

Ранее Минобороны России сообщило, что за последнюю неделю, с 17 по 23 сентября, российские войска нанесли 12 ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по базам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были поражены места ремонта техники (в том числе авиации), склады боеприпасов, центры подготовки диверсантов и пункты размещения иностранных наемников, а также места нефтепереработки.

По заявлению Минобороны, ВС РФ нанесли «значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ на херсонском и запорожском направлениях». Среди прочего была уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Западом.

Оружие России: на страже Родины
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    Алевтина Запольская
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