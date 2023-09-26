В Киеве признали поражение места сборки украинских ракет

СНБО Украины: российские военные поразили место сбора ракет ВСУ

Российские военные поразили производство украинских ракет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете ABC.

«Что я вам могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия попала в место сборки этих ракет», — признался Данилов.

Ранее Минобороны России сообщило, что за последнюю неделю, с 17 по 23 сентября, российские войска нанесли 12 ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по базам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были поражены места ремонта техники (в том числе авиации), склады боеприпасов, центры подготовки диверсантов и пункты размещения иностранных наемников, а также места нефтепереработки.

По заявлению Минобороны, ВС РФ нанесли «значительный ущерб системе материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ на херсонском и запорожском направлениях». Среди прочего была уничтожена часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Западом.