В Башкирии загорелся хлебокомбинат

МЧС: в Уфе загорелся хлебокомбинат, предварительно, один человек пострадал

В Уфе загорелся хлебокомбинат, по предварительным данным, есть пострадавший. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что пожар начался на техническом этаже здания. «Обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров», — говорится в сообщении. В тушении пожара участвуют 32 человека и 15 единиц техники. Предварительно, один человек был госпитализирован.

Ранее на промышленном предприятии в Кривом Роге произошел пожар после взрывов.