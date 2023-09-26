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03:07, 26 сентября 2023Россия

В Башкирии загорелся хлебокомбинат

МЧС: в Уфе загорелся хлебокомбинат, предварительно, один человек пострадал

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Уфе загорелся хлебокомбинат, по предварительным данным, есть пострадавший. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Уточняется, что пожар начался на техническом этаже здания. «Обрушилась торцевая стена корпуса на площади 200 квадратных метров», — говорится в сообщении. В тушении пожара участвуют 32 человека и 15 единиц техники. Предварительно, один человек был госпитализирован.

Ранее на промышленном предприятии в Кривом Роге произошел пожар после взрывов.

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    Марина Совина
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