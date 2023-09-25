В Днепропетровской области произошел пожар на предприятии после взрывов

Глава ОВА Лысак: на промышленном предприятии Кривого Рога произошел пожар

На промышленном предприятии в Кривом Роге произошел пожар после взрывов. Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак заявил в своем Telegram-канале.

«Возник пожар на промышленном предприятии в Кривом Роге. Огонь спасатели потушили», — говорится в публикации.

Ранее спикер силы обороны Украины «Юг» сообщили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе. Уточнялось, что детонации затронули припортовую инфраструктуру.

В ночь на 25 сентября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли в Одессе, Кривом Роге и Херсонской области. В Одесской области, в том числе в Рени и Измаиле.