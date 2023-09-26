Безработный россиянин связал школьницу скотчем и изнасиловал

В Приморье мужчина надругался над школьницей, связав ей руки и ноги скотчем

В Приморье полиция задержала безработного местного жителя, который надругался над восьмиклассницей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

По данным канала, задержанный схватил школьницу за шею и повел ее в подвал заброшенного здания, где велел девочке раздеться. Затем безработный закрыл ей глаза и связал руки и ноги скотчем, а потом изнасиловал и скрылся. Его удалось обнаружить по горячим следам.

Ранее в Астраханской области полиция задержала 57-летнего местного жителя, который согласился подвезти 17-летнюю девушку и изнасиловал ее в автомобиле.