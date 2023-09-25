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20:46, 25 сентября 2023Силовые структуры

17-летняя россиянка поймала попутку и была изнасилована

В Астраханской области полиция задержала педофила, изнасиловавшего подростка

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Астраханской области полиция задержала 57-летнего местного жителя, который согласился подвезти 17-летнюю девушку и изнасиловал ее в своем автомобиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 19 сентября 17-летняя девушка решила добраться на попутном транспорте из села Бирюковка в Килинчи Приволжского района области. Задержанный согласился довезти ее, но по пути свернул в поле, начал угрожать и изнасиловал несовершеннолетнюю.

Подруги подростка узнали ее местонахождение при помощи геолокации и сообщили о случившемся в полицию, а после этого выехали ей на помощь. Заметив очевидцев, мужчина скрылся с места преступления, но его задержали по горячим следам. Ранее астраханец привлекался к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее во Владивостоке 39-летний мужчина попытался изнасиловать в лесу третьеклассницу.

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    Варвара Митина
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