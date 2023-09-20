Российские учителя палками отбили девятилетнюю школьницу от педофила в лесу

Во Владивостоке учителя палками отбили от педофила девятилетнюю школьницу в лесу

Во Владивостоке 39-летний мужчина попытался изнасиловать в лесу третьеклассницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, педофил схватил за руку девятилетнюю девочку, когда она по лесопарковой полосе подходила к школе, и потащил ее вглубь деревьев. Ученица стала кричать и звать на помощь, что услышали другие дети. Они сообщили о произошедшим преподавателям, и те побежали на место преступления. Палками они отогнали от ребенка насильника, который уже успел ее раздеть.

Учителям удалось удержать мужчину до приезда полиции. Педофилом оказался житель города Артема Приморского края, он имеет множество судимостей — трижды за кражу, дважды за грабеж, за побои и насильственные действия сексуального характера.

Как «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пунктам «в», «д» части 2 статьи 126 («Похищение несовершеннолетнего с применением насилия») и пункту «в» части 2 статьи 105 («Покушение») УК РФ.

Также во время расследования будет дана оценка действиям лиц, которые должны были осуществлять административный надзор над мужчиной, не так давно освободившимся из колонии.