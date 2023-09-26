Зеленский ввел новое уголовное наказание на Украине

Зеленский подписал закон о введении пробационного надзора на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении нового вида уголовного наказания — пробационного надзора, предусматривающего по ряду правонарушений отказ от тюремного заключения. Об этом сообщило министерство юстиции страны на своем сайте.

В ведомстве пояснили, что совершивших некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором, таким образом, некоторым категориям правонарушителей удастся избежать тюрьмы.

Новая мера распространяется в том числе на умышленное нанесение телесных повреждений, бытовое насилие, заражение человека ВИЧ, эксплуатацию детей, принуждение к вступлению в половую связь, публичные призывы к совершению терактов, посев и выращивание снотворного мака и конопли. Всего в список включены 29 правонарушений.

Осужденный будет обязан отмечаться по месту регистрации, уведомлять органы МВД о смене места жительства и не выезжать за пределы Украины. При этом в отдельных случаях на него могут надеть электронный браслет. За невыполнение этих условий осужденный может получить реальный срок заключения до трех лет. Закон вступит в силу через полгода.

21 сентября Верховная Рада Украины приняла изменения в законопроект о правах меньшинств. Закон обязует государство принимать меры для достижения в сферах экономической, социальной, политической и культурной жизни подлинного равенства между лицами, принадлежащими к нацменьшинствам, и лицами, принадлежащими к большинству населения.