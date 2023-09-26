Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:10, 26 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин шесть лет приставал к маленькой падчерице и получил 15,5 года

Под Псковом осудили на 15,5 года 35-летнего мужчину, пристававшего к падчерице

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Псковской области суд приговорил к 15 годам и 7 месяцам лишения свободы 35-летнего мужчину за нарушение половой свободы маленькой падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным ведомства, с 2017 по 2022 год фигурант приставал к девочке. На момент совершения первого преступление ей было менее пяти лет. В итоге мать узнала о происходящем и обратилась в полицию.

Отмечается, что россиянин отрицает свою вину.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении заявили о гибели более ста человек из-за взрыва в Карабахе

    Минобрнауки установило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы

    Раскрыты алкогольные пристрастия Карла III

    В США назвали сроки запуска производства гиперзвукового оружия

    В России захотели обнулить НДС для продающих туры в Белоруссию туроператоров

    Байден смог удержаться на ногах после потери равновесия

    Спикер парламента Канады подал в отставку из-за чествования нациста

    Бари Алибасов подал в суд из-за игры World of Tanks

    Напавшего с ножом на сотрудника ГИБДД россиянина арестовали

    В России спрогнозировали пик дефицита кадров в строительстве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости