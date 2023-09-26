Россиянин шесть лет приставал к маленькой падчерице и получил 15,5 года

Под Псковом осудили на 15,5 года 35-летнего мужчину, пристававшего к падчерице

В Псковской области суд приговорил к 15 годам и 7 месяцам лишения свободы 35-летнего мужчину за нарушение половой свободы маленькой падчерицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным ведомства, с 2017 по 2022 год фигурант приставал к девочке. На момент совершения первого преступление ей было менее пяти лет. В итоге мать узнала о происходящем и обратилась в полицию.

Отмечается, что россиянин отрицает свою вину.

