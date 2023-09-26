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13:42, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле подтвердили планы Путина посетить Киргизию

Песков: в октябре Путин планирует посетить Киргизию и встретиться с Лукашенко

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

В октябре президент России Владимир Путин планирует посетить Киргизию и провести там ряд встреч, в том числе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Соответствующие планы подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что Путин и Лукашенко «часто говорят по телефону», а контакты двух президентов «используются для сверки часов по актуальным вопросам».

«Повестка дня развивается более, чем динамично. Каждый раз повестка таких контактов переполнена», — добавил Песков.

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    Алевтина Запольская
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