В Кремле подтвердили планы Путина посетить Киргизию

Песков: в октябре Путин планирует посетить Киргизию и встретиться с Лукашенко

В октябре президент России Владимир Путин планирует посетить Киргизию и провести там ряд встреч, в том числе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Соответствующие планы подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что Путин и Лукашенко «часто говорят по телефону», а контакты двух президентов «используются для сверки часов по актуальным вопросам».

«Повестка дня развивается более, чем динамично. Каждый раз повестка таких контактов переполнена», — добавил Песков.