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21:26, 26 сентября 2023Экономика

Завод Volvo в Калуге начнет работу в этом году

Губернатор Калужской области: завод Volvo в Калуге начнет работу в этом году

Фото: Jonas Roosens / Keystone Press Agency / Global Look Press

Завод Volvo в Калуге начнет работу уже в этом году. Об этом написал губернатор Калужской области Владислав Шапша на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события», — заявил губернатор. По словам Шапши, в следующем году планируется выйти на полную мощность. В ближайшее время он проведет встречу с руководством.

Чиновник подчеркнул, что на заводе Volkswagen в этом году тоже сменился собственник.

8 сентября Минпромторг сообщил, что активы автоконцерна Volvo в России переданы российскому инвестору. Новый владелец займется перезапуском производства на площадке в Калуге с привлечением отечественного партнера.

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    Юлия Мискевич
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