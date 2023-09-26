Завод Volvo в Калуге начнет работу в этом году

Губернатор Калужской области: завод Volvo в Калуге начнет работу в этом году

Завод Volvo в Калуге начнет работу уже в этом году. Об этом написал губернатор Калужской области Владислав Шапша на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Volvo обрел нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события», — заявил губернатор. По словам Шапши, в следующем году планируется выйти на полную мощность. В ближайшее время он проведет встречу с руководством.

Чиновник подчеркнул, что на заводе Volkswagen в этом году тоже сменился собственник.

8 сентября Минпромторг сообщил, что активы автоконцерна Volvo в России переданы российскому инвестору. Новый владелец займется перезапуском производства на площадке в Калуге с привлечением отечественного партнера.