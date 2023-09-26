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12:13, 26 сентября 2023Ценности

56-летняя Рената Литвинова попозировала топлес для иностранного издания

Фото: Nikita Naida / L'officiel Monaco

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова попозировала топлес для иностранного журнала L'officiel Monaco. Соответствующая публикация появилась на странице издания Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 56-летняя знаменитость запечатлена в туфлях на шпильках, поверх которых надеты сетчатые колготки. При этом артистка лежит перед камерой и прикрывает рукой свою обнаженную грудь.

Поклонники восхитились съемкой звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Впервые за долгое время захотелось купить журнал», «Потрясающе», «Такая шикарная», «Огонь!», «Очень красивая», — высказывались они.

В августе Рената Литвинова показала внешность без макияжа. Тогда знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена в черном купальнике, оформленном принтом «горох» и глубоким декольте. На размещенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует макияж, а волосы уложены назад.

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    Карина Черных
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