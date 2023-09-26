56-летняя Рената Литвинова попозировала топлес для иностранного издания

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова попозировала топлес для иностранного журнала L'officiel Monaco. Соответствующая публикация появилась на странице издания Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 56-летняя знаменитость запечатлена в туфлях на шпильках, поверх которых надеты сетчатые колготки. При этом артистка лежит перед камерой и прикрывает рукой свою обнаженную грудь.

Поклонники восхитились съемкой звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Впервые за долгое время захотелось купить журнал», «Потрясающе», «Такая шикарная», «Огонь!», «Очень красивая», — высказывались они.

В августе Рената Литвинова показала внешность без макияжа. Тогда знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена в черном купальнике, оформленном принтом «горох» и глубоким декольте. На размещенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует макияж, а волосы уложены назад.