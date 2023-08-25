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19:18, 25 августа 2023Ценности

Рената Литвинова показала лицо без макияжа на фото в купальнике

Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: @renatalitvinovaofficiall

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась фото, на котором она запечатлена в черном купальнике, оформленном принтом «горох» и глубоким декольте. При этом она держит в одной руке тюбик с кремом.

На размещенном кадре видно, что на лице артистки отсутствует макияж, а волосы уложены назад.

В июне Рената Литвинова стала участницей новой откровенной фотосессии для модного журнала Acumen Magazine. Тогда знаменитость позировала перед фотографом голой, прикрывая обнаженные части тела париком длиной до пола.

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    Карина Черных
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