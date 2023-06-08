Актриса Рената Литвинова снялась голой для модного журнала Acumen Magazine

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова стала участницей новой откровенной фотосессии для модного журнала Acumen Magazine. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте издания (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

56-летняя знаменитость позировала перед фотографом голой, прикрывая обнаженные части тела париком длиной до пола. При этом в качестве обуви она выбрала туфли черного цвета на высоком каблуке. В то же время от аксессуаров и макияжа Литвинова отказалась. Среди прочего она снялась и в других образах, например, в кейпе бренда Balenciaga на голое тело.

В апреле Рената Литвинова также поделилась снимками топлес. Актриса показала тело, прикрывая обнаженную грудь рукой. Телезвезда позировала боком к фотографу в юбке со шлейфом и перчатках черного цвета. При этом волосы Литвиновой уложили волнами, а на веки нанесли широкие стрелки.

