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10:25, 8 июня 2023Ценности

Рената Литвинова снялась голой для модного журнала

Актриса Рената Литвинова снялась голой для модного журнала Acumen Magazine

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова стала участницей новой откровенной фотосессии для модного журнала Acumen Magazine. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте издания (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

56-летняя знаменитость позировала перед фотографом голой, прикрывая обнаженные части тела париком длиной до пола. При этом в качестве обуви она выбрала туфли черного цвета на высоком каблуке. В то же время от аксессуаров и макияжа Литвинова отказалась. Среди прочего она снялась и в других образах, например, в кейпе бренда Balenciaga на голое тело.

В апреле Рената Литвинова также поделилась снимками топлес. Актриса показала тело, прикрывая обнаженную грудь рукой. Телезвезда позировала боком к фотографу в юбке со шлейфом и перчатках черного цвета. При этом волосы Литвиновой уложили волнами, а на веки нанесли широкие стрелки.

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    Карина Черных
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