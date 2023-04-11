Актриса Рената Литвинова вновь снялась топлес в юбке со шлейфом

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова вновь поделилась с фанатами откровенными фотографиями. Соответствующие снимки появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

55-летняя знаменитость снялась топлес, прикрывая обнаженную грудь рукой. Телезвезда позировала боком к фотографу в юбке со шлейфом и перчатках черного цвета. При этом волосы Литвиновой уложили волнами, а на веки нанесли широкие стрелки.

В описании к публикации телезвезда сообщила поклонникам, что в конце мая в Париже состоится ее спектакль. «Самый мой камерный и откровенный спектакль (будут и такие сцены тоже)», — подписала Литвинова пост, который набрал более 30 тысяч лайков.

В августе 2022 года Литвинова также продемонстрировала тело в бикини и пожаловалась на свою внешность. Знаменитость выложила фото, на котором она позировала на пляже в черном раздельном купальнике.