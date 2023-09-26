В ЕК прокомментировали ограничения против РФПИ

ЕК: санкции против РФПИ нацелены на нанесение экономического ущерба России

В Европейской комиссии (ЕК) заявили, что введенные против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) ограничения нацелены на ослабление финансовой системы России. Комментарий органа приводит РИА Новости.

26 сентября суд Европейского союза в Люксембурге начал рассмотрение иска РФПИ. Фонд стремится к отмене ограничительных мер, введенных Советом ЕС в связи с ситуацией на Украине.

«Это не индивидуальные санкции, а секторальные санкции… Цель этих мер — нанести экономический ущерб России и заставить ее пересмотреть свои действия», — объяснила представитель ЕК. Отмечается, что санкции приняты в «определенном контексте», при этом речь идет о «единственном суверенном фонде РФ», действия которого контролируются государством.

Между тем адвокат РФПИ говорил, что ограничения были приняты на основании ошибочной оценки деятельности и роли фонда в российской экономике.

Санкции в отношении РФПИ были введены в марте 2022 года. В числе прочего, европейским компаниям и физлицам запрещено инвестировать в проекты, которые софинансирует РФПИ, участвовать в них или содействовать им.

Ранее исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что разногласия между членами Европейского союза являются главной причиной снижения темпа ввода антироссийских санкций. По его словам, усталость европейских стран от рестрикций нельзя назвать стабильной, ее степень неравномерно колеблется по странам-членам.