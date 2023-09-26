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05:04, 26 сентября 2023Мир

Российский дипломат назвал главный «тормоз» в введении антироссийских санкций

Дипломат Логвинов: разногласия в странах ЕС тормозят введение санкций против РФ

Фото: Yves Herman/ File Photo / Reuters

Разногласия между членами Европейского союза (ЕС) являются главной причиной снижения темпа ввода антироссийских санкций. Такую точку зрения высказал исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, усталость европейских стран от рестрикций нельзя назвать стабильной. «Ее степень неравномерно колеблется по странам-членам, зависит от ритма их внутриполитической жизни, прежде всего избирательных циклов», — пояснил дипломат. Он уточнил, что принятие новых ограничений в отношении России осложняет рост противоречий между членами объединения.

В частности, по словам Логвинова, разногласия возникают из-за последствий антироссийских санкций, а также финансовой и военной помощи Украине. Кроме того, добавил он, причинами служат «безоговорочное равнение на общееэсовскую политику на украинском направлении» и «неспособность под давлением этих и других обстоятельств найти консолидированные ответы на текущие вызовы и угрозы».

Ранее Венгрия выступила против принятия ЕС новых пакетов антироссийских санкций. Как отметил глава МИД страны Петер Сийярто, европейские страны страдают от ограничений сильнее России.

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    Марина Совина
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