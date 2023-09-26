Российский дипломат назвал главный «тормоз» в введении антироссийских санкций

Дипломат Логвинов: разногласия в странах ЕС тормозят введение санкций против РФ

Разногласия между членами Европейского союза (ЕС) являются главной причиной снижения темпа ввода антироссийских санкций. Такую точку зрения высказал исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, усталость европейских стран от рестрикций нельзя назвать стабильной. «Ее степень неравномерно колеблется по странам-членам, зависит от ритма их внутриполитической жизни, прежде всего избирательных циклов», — пояснил дипломат. Он уточнил, что принятие новых ограничений в отношении России осложняет рост противоречий между членами объединения.

В частности, по словам Логвинова, разногласия возникают из-за последствий антироссийских санкций, а также финансовой и военной помощи Украине. Кроме того, добавил он, причинами служат «безоговорочное равнение на общееэсовскую политику на украинском направлении» и «неспособность под давлением этих и других обстоятельств найти консолидированные ответы на текущие вызовы и угрозы».

Ранее Венгрия выступила против принятия ЕС новых пакетов антироссийских санкций. Как отметил глава МИД страны Петер Сийярто, европейские страны страдают от ограничений сильнее России.