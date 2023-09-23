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02:16, 23 сентября 2023Мир

В Венгрии выступили против новых пакетов антироссийских санкций

Сийярто: Венгрия против принятия ЕС новых пакетов антироссийских санкций
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Венгрия выступает против принятия Евросоюзом (ЕС) новых пакетов антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Позицию по этому вопросу он высказал в интервью ТАСС.

Он выразил надежду, что когда-нибудь Восток и Запад вернутся к цивилизованному сотрудничеству. «Мы считаем, что новые пакеты санкций не нужны», — подчеркнул Сийярто. По его словам, европейские страны страдают от антироссийских санкций сильнее России.

Министр также обратил внимание на отсутствие профессиональных оценок и анализа введенных ЕС ограничений. Обсуждение новых рестрикций всегда носит «эмоциональный, политический и идеологический» характер, добавил он.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что восстановление прежних дружеских отношений между Россией и странами ЕС возможно после заключения мира на Украине. Сийярто напомнил, что не так давно обсуждался вопрос о создании торговой зоны между Лиссабоном и Владивостоком. «Эта идея может вернуться, если будет заключен мир и если мы сможем вернуться к основам взаимного уважения и рациональности», — считает он.

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    Марина Совина
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