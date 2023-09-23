В Венгрии выступили против новых пакетов антироссийских санкций
Венгрия выступает против принятия Евросоюзом (ЕС) новых пакетов антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Позицию по этому вопросу он высказал в интервью ТАСС.
Он выразил надежду, что когда-нибудь Восток и Запад вернутся к цивилизованному сотрудничеству. «Мы считаем, что новые пакеты санкций не нужны», — подчеркнул Сийярто. По его словам, европейские страны страдают от антироссийских санкций сильнее России.
Министр также обратил внимание на отсутствие профессиональных оценок и анализа введенных ЕС ограничений. Обсуждение новых рестрикций всегда носит «эмоциональный, политический и идеологический» характер, добавил он.
Ранее глава венгерского МИД заявил, что восстановление прежних дружеских отношений между Россией и странами ЕС возможно после заключения мира на Украине. Сийярто напомнил, что не так давно обсуждался вопрос о создании торговой зоны между Лиссабоном и Владивостоком. «Эта идея может вернуться, если будет заключен мир и если мы сможем вернуться к основам взаимного уважения и рациональности», — считает он.