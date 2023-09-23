В Венгрии выступили против новых пакетов антироссийских санкций

Сийярто: Венгрия против принятия ЕС новых пакетов антироссийских санкций

Венгрия выступает против принятия Евросоюзом (ЕС) новых пакетов антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Позицию по этому вопросу он высказал в интервью ТАСС.

Он выразил надежду, что когда-нибудь Восток и Запад вернутся к цивилизованному сотрудничеству. «Мы считаем, что новые пакеты санкций не нужны», — подчеркнул Сийярто. По его словам, европейские страны страдают от антироссийских санкций сильнее России.

Министр также обратил внимание на отсутствие профессиональных оценок и анализа введенных ЕС ограничений. Обсуждение новых рестрикций всегда носит «эмоциональный, политический и идеологический» характер, добавил он.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что восстановление прежних дружеских отношений между Россией и странами ЕС возможно после заключения мира на Украине. Сийярто напомнил, что не так давно обсуждался вопрос о создании торговой зоны между Лиссабоном и Владивостоком. «Эта идея может вернуться, если будет заключен мир и если мы сможем вернуться к основам взаимного уважения и рациональности», — считает он.