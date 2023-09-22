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19:03, 22 сентября 2023Мир

В Венгрии назвали условие для восстановления отношений между Россией и ЕС

Сийярто: Россия и ЕС могут восстановить отношения после мира на Украине

Фото: Laszlo Balogh / Getty images

Восстановить прежние дружеские отношения между Россией и странами ЕС еще возможно, их перезагрузка может произойти после заключения мира на Украине. Такую мысль журналистам высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Конечно, [заключение] мира должно стоять на первом месте. Если наступит мир, я верю, что есть надежда (на перезагрузку отношений — прим. «Ленты.ру»). Я действительно помню, это было не так давно, когда ведущие западноевропейские политики обсуждали вопрос о создании торговой зоны между Лиссабоном и Владивостоком. Так что, в принципе, эта идея может вернуться, если будет заключен мир и если мы сможем вернуться к основам взаимного уважения и рациональности», — заявил министр.

Ранее Сийярто заявил, что на сегодняшний день существуют действительно хорошие условия для ведения мирных переговоров по Украине. «Условия для установления мира сегодня лучше, чем они могут быть завтра», — заявил дипломат, добавив, что урегулирование украинского кризиса «будет достигнуто за столом переговоров».

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    Дмитрий Сотак
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