Украина перенесла часть производства своих ракет за пределы страны

Секретарь СНБО: Украина перенесла часть производства ракет за пределы республики

Украина перенесла за пределы республики «определенную часть производства» своих ракет. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов сообщил в интервью испанской газете ABC.

По его словам, передислокация была связана с тем, что российские войска ударили по месту сборки этих ракет. «Теперь мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны», — заявил он.

Ранее экс-спецпомощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Дэн Райс сообщал, что на этой неделе США могут объявить о решении предоставить республике ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. При этом он допустил, что ATACMS могут появиться на поле боя «уже на следующей неделе».