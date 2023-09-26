В Запорожской области рассказали об отражении танковой атаки ВСУ

Рогов: Российская армия отразила танковую атаку ВСУ в Запорожской области

Российская армия отразила танковую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Враг предпринял попытку атаки на трех танках наших позиций в районе села Вербовое, но потерпел поражение. Атака отбита, два танка остались гореть на поле боя», — сообщил он.

Рогов добавил, что российские силы удерживают позиции на линии фронта в Запорожской области и пресекая попытки украинской армии прорвать первую линию обороны.

Ранее стало известно, что ВСУ накапливают силы под Работино и готовятся к третьей волне контрнаступления. Они стремятся прорвать линию обороны Российской армии, чтобы продвинуться к Токмаку.