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12:35, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об отражении танковой атаки ВСУ

Рогов: Российская армия отразила танковую атаку ВСУ в Запорожской области
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: РИА Новости

Российская армия отразила танковую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Вербовое в Запорожской области. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Враг предпринял попытку атаки на трех танках наших позиций в районе села Вербовое, но потерпел поражение. Атака отбита, два танка остались гореть на поле боя», — сообщил он.

Рогов добавил, что российские силы удерживают позиции на линии фронта в Запорожской области и пресекая попытки украинской армии прорвать первую линию обороны.

Ранее стало известно, что ВСУ накапливают силы под Работино и готовятся к третьей волне контрнаступления. Они стремятся прорвать линию обороны Российской армии, чтобы продвинуться к Токмаку.

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    Алевтина Запольская
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